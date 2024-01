Meloni | «È presto per parlare di manovra correttiva Ho chiesto che Pozzolo sia sospeso da Fdi Anas | Salvini non deve riferire Sui balneari norma di riordino»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Dopo la pausa natalizia, segnata da influenza e problema agli otoliti, la premier è intervenuta alla conferenza stampa organizzata da Ordine dei giornalisti e stampa parlamentare: «Nessun bavaglio alla stampa, non ho ancora deciso se candidarmi in Ue, la lettera di Mattarella sulla legge concorrenza non resterà inascoltata»

Mario Roggero, il gioielliere condannato per l’uccisione di due rapinatori , dice che ha ricevuto dieci anni di carcere « perché i giudici non hanno ... (open.online)

Lo ha detto il presidente del Consiglio Giorgia, in occasione della conferenza stampa con i ... Mi pareparlare di manovra correttiva . Manteniamo il nostro osservatorio: in corsa si ...Lo ha annunciato la premier Giorgiadurante la conferenza stampa di fine anno.Roma, 4 gen - “È bene ricordare che tutti abbiamo la responsabiltà, non uno solo, su questo sono molto rigida”. Così il premier Giorgia Meloni, nella conferenza stampa alla Camera per il bilancio di f ...Roma, 4 gen - “Intendo recarmi dal presidente Xi Jinping quanto prima, penso che si possano fare altre scelte rispetto a quella che non ha funzionato della Via della Seta. Penso che si possano fare al ...