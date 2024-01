Meloni derubrica il familismo di governo | “Sono stufa | mia sorella è dirigente da 30 anni” E accusa Pd e Sinistra italiana

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) “Sul tema della conduzione familiare” di Fratelli d’Italia la presidente del Consiglio, Giorgia, spiega che “questadicomincia armi” e in riferimento allaArianna, coordinatrice della segreteria politica, aggiunge: “Miaè unada 30e lavora in FdI. Forse potevo metterla in una partecipata statale come accadeva in passato ma non me la sentivo e le ho chiesto di lavorare per il partito”. Lo ha dettonel corso della conferenza organizzata alla Camera dei deputati con la stampa parlamentare. “Nell attuale legislatura cidue coppie di coniugi, entrambi parlamentari, sia nel Pd che in, non ho mai ...