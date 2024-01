Meloni | cosa ha detto in conferenza stampa | dalla Manovra a Pozzolo | dalle accuse di familismo alla Ferragni

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si parte da giustizia e burocrazia come i primi nodi da sciogliere per il 2024, da qui, il premierato, le elezioni e il G7. Non sono stati pochi i temi affrontati nel corso della...

Leggi Anche Sparo a Capodanno,fa sapere di essere 'infuriata' e pensa alla sospensione di ...è il loro tornaconto immediato ed a questo obiettivo sono disposte a sacrificare ogni, compresa ...Poste Italiane non reagisce alle parole della premier Giorgia, che in conferenza stampa ha ... Mercati, per saperne di più I podcast con i dati e le analisista accadendo alle Borse, qual è ...Si parte da giustizia e burocrazia come i primi nodi da sciogliere per il 2024, da qui, il premierato, le elezioni e il G7. Non sono stati pochi i temi affrontati nel corso della conferenza ...Giovedì, 4 gennaio 2024 Home > aiTv > Donne, Meloni: fra mia figlia e Palazzo Chigi scelgo Ginevra Roma, 4 gen. (askanews) - "Molto spesso ci sono polemiche su frasi di questo genere. Non so dirle se ...