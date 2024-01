Meloni | conferenza di fine anno | Mes obsoleto e si presenta l’ipotesi della candidatura europea Schlein? “Voglio un confronto”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Giorgiaarriva scusandosi: ladiarriva in grosso ritardo per via dei problemi fisici avuto (una sindrome otolitica che e ha impedito di uscire di casa) e risponde in modo piuttosto preciso e approfondito ai giornalisti presenti. Nessun tocca il tema Pozzolo che negli ultimi giorni ha dato alla Premier parecchie gatte da pelare, ma si parla di temi caldi: tra questi Mes, poteri del PresidenteRepubblica e Legge di Bilancio. Si parte dai confronti: se ad Atreju è stato impossibile, ci sarà in futuro un incontro con Elly: “Mi impegnerei volentieri. Penso sia giusto che il premier si confronti con il leader dell’opposizione prima delle europee. Non mi sono mai sottratta e non lo farò questa volta”. Invece,sua permanenza ...

12.35: le 2 riforme priorità del 2024 "Riforma della burocrazia e riforma della giustizia sono due priorità per il prossimo anno", ha detto la premierinstampa. "L'appello del presidente Mattarella non resterà inascoltato", ha aggiunto riferendosi ai rilievi sul ddl Concorrenza. Quanto al caso Degni,afferma: preoccupa un ...La presidente del Consiglio ai giornalisti: 'Mi scuso per il rinvio della, non scappo dalle domande'. Sulle prossime elezioni europee: 'Non ho ancora deciso se candidarmi in Ue'. Poi sulla bocciatura del Mes, 'un'occasione per renderlo più efficace'Conferenza stampa di fine anno della presidente del Consiglio: "Farò la mia parte, mi aspetto rispetto ma non sconti". La premier: "Sulla ...(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 04 gen - "Penso che abbiamo dato un bel segnale su Mps. Abbiamo parlato per anni di come lo Stato metteva i soldi e con la nostra iniziativa bene o male alcune d ...