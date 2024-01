Meloni | “Candidarmi alle europee? E’ una decisione che non ho ancora preso”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La premier: "Sarà anno molto complesso, dalla stampa non mi aspetto sconti" "Mi scuso perché la conferenza stampa di fine anno è stata rinviata per due volte per ragioni di salute, mi spiace che anche questo abbia creato fraintendimenti, ma come vedete non mi sottraggodomande". Così la premier Giorgia, nel corso della

Si racconta in maniera inedita Fiorello , in una lunga intervista trasmessa dal Tg1 ieri sera dopo l’edizione delle 20. “Se mi hanno chiesto di ... (tpi)

... non mi aspetto sconti ma rispetto", a proposito della cosiddetta 'legge bavaglio' che - come prevede un emendamento già approvato alla Camera - limiterebbe il diritto di cronaca giudiziariaè ..."Non ho ancora deciso sealle europee "ma devo capire se una mia eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio ... Lo ha detto la presidente del consiglio, Giorgia, in conferenza ...Nella Nuova Aula dei Gruppi parlamentari a Montecitorio Giorgia Meloni incontra i giornalisti per la conferenza stampa di "fine anno" dopo il doppio rinvio ..."Non ho ancora deciso se candidarmi alle europee "ma devo capire se una mia eventuale candidatura toglierebbe tempo al mio lavoro dal presidente del consiglio. Perché penso che sia una decisione che v ...