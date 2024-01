Meloni attacca le opposizioni | fa da scudo alla maggioranza e dice sì al duello con Elly Schlein

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La conferenza di fine anno, rinviata a causa della salute, è diventata, graziesalute ritrovata, un incontro di prospettiva sul 2024. Giorgiaha confermato una volta di più, di fronte alle domande, qualcuna incalzante, molte accondiscendenti, di essere una straordinaria comunicatrice. A Palazzo Chigi, insomma, non ci è arrivata per caso o per L'articolo proviene da Il Difforme.

(Adnkronos) – ”Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose…”. Inizia così il video messaggio di fine anno ... ()

(Adnkronos) – ”Amici e amiche, si chiude il 2023 che ci lascia l’amaro in bocca per molte cose…”. Inizia così il video messaggio di fine anno ... (giornaledellumbria)

... soprattutto alla luce dell'accordo sulla riforma del Patto di Stabilità: 'Se c'è una 'cintura nera' di prese in giro ai cittadini quella spetta di diritto a Giorgia',Giuseppe Conte ...L'autorevole esponente del Partito Democraticofrontalmente il ministro Fitto: ' Da quando ... Come ha già fatto il presidente Emiliano, la scavalco e rivolgo alla Presidente Giorgial'...Meloni: Ferragni Per la sinistra come se avessi attaccato Che Guevara 04 gennaio 2024 Roma, 4 gen. - "Su influencer e Chiara Ferragni non ho nulla da dire se… Leggi ...Il leader M5S Conte su Facebook: "Qual è il colmo per chi si definisce 'patriota' Fare la fine di Giorgia Meloni".