Meloni alle prese con Salvini | tra Quirinale e caso Verdini Oggi la conferenza stampa

Leggi su ilsole24ore

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La premier sa che le questioni più complicate restano quelle che riguardano i rapporti con Bruxelles, soprattutto dopo il voto della Camera contro la ratifica del Mes, e sulle quali l’attenzione del Capo dello Stato Sergio Mattarella è massima come ha dimostrato il suo intervento sulle concessioni degli ambulanti (e dei balneari) e il suo richiamo a non entrare in conflitto con la normativa Ue