Meloni | al via la conferenza stampa | “Premierato? Non ho pensato alla legge elettorale” LIVE

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Doppio rinvio, a distanza di una settimana per ladi fine anno. La premier Giorgiaterrà oggi l’incontro con i giornalisti a Roma. Il rinvio è stato dovuto alle condizioni di salute della presidente del Consiglio: giorni scorsi le era stata diagnosticata la sindrome otolitica. A dettare i temi della, come L'articolo proviene da Il Difforme.

Bisogna capire perché Conte ha dato illibera senza che ci fosse la maggioranza, quindi penso ... Va reso più efficace", aggiunge. Guardando all'accordo raggiunto nell'Ue sulla revisione del ...... arriva la decisione di Giorgia. 'Ho chiesto che Pozzolo venga sospeso da FdI e il ... La sorella invece aveva raccontato di essere andatada un po', dopo avere aiutato a sparecchiare. ..."Con me non si indirizzano le scelte. Le faccio io, perché io sono quella che si assume la responsabilità"."Vorrei farle quest'anno, riformare in maniera seria burocrazia e giustizia per dare il segnale che l'Italia non vuol essere fanalino di coda negli investimenti esteri".