Meloni | al via la conferenza stampa | “Europee? Mai alleanza con la sinistra” LIVE

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Doppio rinvio, a distanza di una settimana per ladi fine anno. La premier Giorgiaterrà oggi l’incontro con i giornalisti a Roma. Il rinvio è stato dovuto alle condizioni di salute della presidente del Consiglio: giorni scorsi le era stata diagnosticata la sindrome otolitica. A dettare i temi della, come L'articolo proviene da Il Difforme.

... 4 gennaio, alle ore 11, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, indi Campo Marzio 78, Roma, si tiene la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia...' Su questi fronti, non ci sono le risposte che ci saremmo aspettati dal governoche sui soldi fa questione di lana caprina: un conto sono le risorse sul Fondo sanitario altro quelle sul ..."Francamente non ci vedo un bavaglio ameno che non si dica che la stampa è stata imbavagliata fino al2017. E non ricordo che in passato siano state disertate le conferenze stampa del presidente del Co ...Il sindacato Anaao-Assomed: «Il nostro sistema ha perso attrattività, dal Governo ci saremmo aspettati altre risposte. Gli aumenti di cui si parla 150-160 euro lordi al mese...» ...