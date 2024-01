Meloni | al via la conferenza stampa di fine anno

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Doppio rinvio, a distanza di una settimana per ladi. La premier Giorgiaterrà oggi l’incontro con i giornalisti a Roma. Il rinvio è stato dovuto alle condizioni di salute della presidente del Consiglio: giorni scorsi le era stata diagnosticata la sindrome otolitica. A dettare i temi della, come L'articolo proviene da Il Difforme.

Su questi fronti, secondo il sindacato, "non ci sono le risposte che ci saremmo aspettati dal Governoche sui soldi fa questione di lana caprina: un conto sono le risorse sul Fondo sanitario ......di chiusura di ieri Sotto i riflettori in Italia l'attesa conferenza stampa di Giorgia. ... Il futuro delle criptovalute ruota tutto intorno allibera della SCE alla quotazione a Wall Street ...Il sindacato Anaao-Assomed: «Il nostro sistema ha perso attrattività, dal Governo ci saremmo aspettati altre risposte. Gli aumenti di cui si parla 150-160 euro lordi al mese...» ...Nell’isola si vota a metà febbraio: vertice del cdx per decidere se riconfermare l’uscente o cambiare. Dall’esito possibile intuire ciò che accadrà in Basilicata: il tempo dell’attesa sembra concluder ...