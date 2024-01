Meloni | al via la conferenza stampa | “Basta con il familismo | mia sorella lavora da 30 anni a FdI” LIVE

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Doppio rinvio, a distanza di una settimana per ladi fine anno. La premier Giorgiaterrà oggi l’incontro con i giornalisti a Roma. Il rinvio è stato dovuto alle condizioni di salute della presidente del Consiglio: giorni scorsi le era stata diagnosticata la sindrome otolitica. A dettare i temi della, come L'articolo proviene da Il Difforme.

Bisogna capire perché Conte ha dato illibera senza che ci fosse la maggioranza, quindi penso ... Va reso più efficace", aggiunge. Guardando all'accordo raggiunto nell'Ue sulla revisione del ...... 4 gennaio, alle ore 11, presso l'aula dei gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, indi Campo Marzio 78, Roma, si tiene la conferenza stampa della presidente del Consiglio Giorgia...Roma, 4 gen - “Intendo recarmi dal presidente Xi Jinping quanto prima, penso che si possano fare altre scelte rispetto a quella che non ha funzionato della Via della Seta. Penso che si possano fare al ...Roma, 4 gen (Adnkronos) - "Non ho ancora ragionato sul modello di legge elettorale, è una materia che spetterebbe in via prioritaria al Parlamento. La soglia ci deve essere per forza e io sono ...