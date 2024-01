Meloni a X Factor Le Europee come un sondaggio su di sé

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 4 gennaio 2024) La premier non esclude di candidarsi: “Tanto gli elettori sanno che poi non si va in Europa…”. E riduce l’esercizio del voto a test sulla sua popolarità in competizione con Schlein. Alleanze: tregua con Salvini, sì a un bis di Ursula anche coi socialisti, in Parlamento accordi anche con Le Pen. Draghi? Dipende dagli altri…