Meloni | 2024 sarà anno complesso con scadenze importanti

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Roma, 4 gen. (askanews) – “unmoltoper tutti, unche vede molte, penso alla presidenza italiana del G7, per la quale siamo tutti molto impegnati”. Dalla stampa “non mi aspetto sconti” e “devo “scusarmi perché la conferenza stampa è stata rimandata due volte per motivi di salute, non c’era alcun intendimento di scappare dalle domande”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgiaaprendo la conferenza stampa di fine, rinviata ad oggi per motivi di salute della premier. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

"Il 2024 o sarà l'anno della svolta nel quale Giorgia Meloni spicca il volo, come mi auguro, o la premier finirà come tanti altri premier nel tram ... (affaritaliani)

"L'appello del presidente Mattarella non rimarra inascoltato, valuterò con gli altri partiti di maggioranza e con i ministri"."Questo è un tema, la stratificazione di problemi che abbiamo che vanno dalla questione delle lungaggini burocratiche ai tempi della giustizia. L'Italia è una nazione in cui molti investirebbero se ...Non saranno regali a miliardari ben inseriti (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 4 gen - "Nella Nadef abbiamo stabilito l'obiettivo di 20 miliardi di privatizzazioni nel 2024 e 2026, il che vuol di ..."Colpisce che non ci sia stato nessuno a sinistra a dire due parole su questo". "Mi attendo una risposta dalla Schlein e da chi ha nominato questa persona". Così la premier, Giorgia Meloni, in confere ...