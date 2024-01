Meglio Vacanze di Natale dei moralisti woke

Leggi su nicolaporro

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il New York Times, d’ora in avanti NYT, pare una prestigiosa baracca di cretini. Il NYT è l’organo ufficiale progressista della sottocultura, e questo basta a legittimare la definizione di poc’anzi. Il NYT, le cui “inchieste” si distinguono sempre più per faziosità, censura sulle rogne democratiche, invenzioni e ricami su quelle trumpiane o comunque repubblicane, fa le pulci, udite udite, adi, film italiano di 40 anni fa. Per la serie: non averci un… da fare. Leva il suo ditino smaltato rossodem, modello signora Cobelli, il NYT, e, un po’ alticcio, starnazza: ah, che vergogna, che torpigna, tutte quelle battute sessiste, oh, così volgari, signora mia. Eh, loro a Capodanno vanno dai Fustemberg, i principi. E qui vedono un film cecoslovacco, ma con sottotitoli in tedesco… Il NYT, uno potrebbe anche invitarlo a farsi ...