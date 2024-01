Medio oriente | stasera nuovo tour di Blinken nella regione

Leggi su iltempo

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony, inizierà questa sera uninche includerà anche Israele. Lo rivelano fonti del Dipartimento di Stato Usa. Ciò avviene in un momento in cui aumentano i timori per l'espansione della guerra che va avanti da tre mesi tra lo Stato ebraico e il movimento Hamas. Non si hanno altri dettagli sull'orario specifico di questo viaggio e sulle sue tappe. Questa sarà la quinta visita ufficiale diin Israele e la sua quartada quando è scoppiata la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas il 7 ottobre.(ITALPRESS). Foto: Agenzia Fotogramma