Medio Oriente | nuovo tour di Blinken nella regione

(Di giovedì 4 gennaio 2024) ROMA (ITALPRESS) – Il segretario di Stato degli Stati Uniti, Anthony, inizierà questa sera uninche includerà anche Israele. Lo rivelano fonti del Dipartimento di Stato Usa. Ciò avviene in un momento in cui aumentano i timori per l’espansione della guerra che va avanti da tre mesi tra lo Stato ebraico e il movimento Hamas. Non si hanno altri dettagli sull’orario specifico di questo viaggio e sulle sue tappe. Questa sarà la quinta visita ufficiale diin Israele e la sua quartada quando è scoppiata la guerra tra lo Stato ebraico e Hamas il 7 ottobre. Foto: Agenzia Fotogramma (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Roma, 4 gen – La strage di ieri in Iran è solo l’ultimo passaggio di una fase della tensione che sta crescendo in modo vertiginoso tra l’asse Stati ... (ilprimatonazionale)

Il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, partirà oggi per il. Nel suo viaggio è prevista anche una tappa in Israele, mentre gli Stati Uniti proseguono le consultazioni diplomatiche ...