Mazzocchi | le visite mediche sono durate 5 lunghe ore | ecco perchè

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Il terzino napoletano, Pasquale, pronto per la nuova sfida con il Napoli dopo una pausa forzata nella scorsa stagione. Oggi segna il primo passo di Pasqualenel mondo azzurro del Napoli, eppure il debutto ufficiale è stato preceduto da una lunga giornata diche ha tenuto il terzino sulle spine per circa cinque interminabili ore. Il retroscena dietro questa prolungata trafila di controlli svela una precauzione accurata da parte del club partenopeo, desideroso di assicurarsi la perfetta condizione fisica dell’atleta. Il trasferimento del terzino dalla Salernitana al Napoli, al costo di circa 3 milioni di euro, è stato preceduto da intense trattative che hanno coinvolto il presidente De Laurentiis e i dirigenti granata., napoletano doc, ha finalmente ...

ha svolto lemediche con il Napoli e Calciomercato.it ha intervistato Luigi Apolloni, suo ex allenatore ai tempi del Parma. Dalla categoria pulcini con la Carioca, squadra di Barra (...Ierimediche e firma sul contratto fino al 2027 per Pasqualecon il Napoli, che prova a resistere all`assalto dei sauditi dell`Al Shabab per Matteo Politano. Gli arabi hanno messo ...Pasquale Mazzocchi oggi si unirà ai compagni. Ieri visite mediche: trafila lunga, durata circa cinque ore, con uscita intorno alle tredici.Il terzino ex Salernitana è pronto ad iniziare la nuova avventura con la maglia del Napoli: il retroscena sulle visite mediche.