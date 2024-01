Mattino 5 | gli autori correggono in diretta Francesco Vecchi per un errore su Beatrice Luzzi

... invece, saranno aperte le due stazioni di via Caretti (al pomeriggio) e via Ferraresi (al) ... Le feste, però stanno per finire e a tal proposito si ricorda chealberi di Natale sintetici, ......in estensione a tutto il Nord con neve sulle Alpi fin verso800 metri e a quote medie in Appennino. In serata non sono attese variazioni con maltempo diffuso. AL CENTRO Cieli nuvolosi al...A Tarcento confermata la pira con il Vecchio Venerando ma incombe il maltempo: annullata la marcia della Befana del 6 gennaio, ad Aquileia cancellata la Cabossa ...Come riporta La Gazzetta dello Sport, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, avrebbe cambiato la strategia di mercato per la sessione di gennaio: ...