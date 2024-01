Masterchef | tutte le Anticipazioni sulla Puntata di Stasera del cooking show

Da giovedì 14 dicembre riparte (in esclusiva su Sky e in streaming su NOW) il programma che ha rivoluzionato la cultura gastronomica del nostro Paese (vanityfair)

I giudici di Masterchef 13 (Us) Arriva il giudice ombra . Masterchef (da stasera alle 21.15 in esclusiva su Sky e in streaming su Now) riparte, ... (davidemaggio)

Grandi novità attendono gli aspiranti chef nella quarta puntata diItalia 13 , in onda stasera su Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre ... rappresentativi dile ...La gara diItalia ( LO SPECIALE ) è entrata decisamente nel vivo, in attesa di saperne di più, a voile anticipazioni. la Masterclass darà il benvenuto alla Golden Mystery Box Per la ...Nuovo appuntamento con la tredicesima stagione di Masterchef, con protagonista il baccalà e un viaggio in un paese lontano dai sapori inconsueti. Ma soprattutto saranno i diciotto concorrenti rimasti ...a gara di MasterChef Italia è entrata nel vivo. La competizione torna negli episodi di giovedì 4 gennaio, su Sky e in streaming su NOWd.