Masterchef Italia 13 | eliminati | chi è stato eliminato oggi?

Meno due. Sono diciotto, ma sono giovani, non tutti, e forti, alcuni. Sono i concorrenti rimasti nella cucina di, i residui aspiranti chef che questa sera si sottoporranno a nuove sfide nella masterclass. Ancora si sente l'eco delle litigate e delle due eliminazioni della puntata scorsa, mentre ...Grandi novità attendono gli aspiranti chef nella quarta puntata di13 , in onda stasera su Sky Uno dalle 21:15, in streaming su NOW e sempre disponibile on demand. Non soltanto la scintillante Golden Mystery Box, anche il primo skill test di ...La quarta puntata di "MasterChef Italia 13" va in onda oggi, giovedì 4 gennaio, su Sky Uno (canale 108) a partire dalle 21:15. Gli episodi del talent sono visibili in streaming su NOW (per gli ...Arrivano le nuove puntate di MasterChef Italia 13. Ecco come puoi seguirle in diretta streaming dai tuoi dispositivi preferiti.