Massimo Giletti torna in Rai | l’indiscrezione sul contratto e il futuro del conduttore

“La prossima Domenica In è tutta da inventare ”, in poche parole Angelo Mellone in un’intervista al quotidiano Repubblica fornisce un titolo non ... (ilfattoquotidiano)

Le parole del giornalista a Gente dopo la chiusura di 'Non è l'Arena' Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai., in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente' in edicola domani, parla dei suoi ultimi mesi a La7 e della chiusura del suo programma 'Non è l'Arena' . Uno stop che definisce un "...rompe il silenzio post - addio a La7 Parla con un certo risentimento,, rompendo finalmente il silenzio sull'improvvisa chiusura del suo programma 'Non è l'Arena' trasmesso su La7. In una lunga intervista al settimanale Gente , il giornalista, che nei ...ROMA "Ricevere apprezzamenti da un importante dirigente di Rai1 non può che fare piacere, però la definizione di quello che sarà il mio futuro in Rai, nella stagione… Leggi ...Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai. Massimo Giletti, in un'intervista rilasciata al settimanale 'Gente' in edicola domani, parla dei suoi ultimi mesi a La7 e della chiusura d ...