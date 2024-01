Massimo Giletti su Urbano Cairo | “Sono stato tradito” Quando torna in Rai

(Di giovedì 4 gennaio 2024)in Rai. Il giornalista piemontese, che ha concluso la sua ultima edizione di Non è l’Arena prima del tempo previsto, ha deciso di cedere al corteggiamento dei vertici della tv die riprovarci con qualcosa di nuovo. Il suo futuro è però ancora incerto sebbene si conoscano i tempi, approssimativi, della sua prima in video dopo diversi anni di servizio per la concorrenza. A parlarne è proprio lui in una lunga intervista concessa a Gente, in cui spiega i dettagli dell’ingaggio e si scaglia controche – a suo dire – l’avrebbe. I dettagli del ritorno in Rai “Ricevere apprezzamenti da un importante dirigente di Rai 1 non può che fare piacere, però la definizione di quello che sarà il mio futuro in Rai, nella stagione 2024-2025, ...

“La prossima Domenica In è tutta da inventare ”, in poche parole Angelo Mellone in un’intervista al quotidiano Repubblica fornisce un titolo non ... (ilfattoquotidiano)

Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai., in un'intervista rilasciata al settimanale Gente in edicola domani, parla dei suoi ultimi mesi a La7 e della chiusura del suo programma Non è l'Arena. Uno stop che definisce un '...è pronto a tornare sul piccolo schermo. Dopo l'addio a dir poco burrascoso a La7 , il giornalista ha accettato la corte della Rai : viale Mazzini sarà casa sua sicuramente per i ...Dalla fine del rapporto con Urbano Cairo agli impegni in Rai. Massimo Giletti, in un’intervista rilasciata al settimanale Gente in edicola ...Massimo Giletti torna a parlare dopo la chiusura di Non è l'arena, svelando il suo futuro in Rai e lanciando un duro attacco a Urbano Cairo ...