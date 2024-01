Massimo Giletti rompe il silenzio sulla chiusura di Non è l’Arena | l’attacco a Cairo | «Tradito da un fratello»

(Di giovedì 4 gennaio 2024) L’unica certezza che haper ora è che nei prossimi cinque mesi lavorerà in Rai, ma quale potrà essere il suo prossimo impegno non ci sono ancora dettagli definiti. In una lunga intervista al settimanale Gente, il giornalista torna a parlare dell’improvvisadi Non èsu La7. E attacca l’editore Urbano, dal quale dice si è sentito. «Quello che ho vissuto è stato il tradimento di una persona che consideravo un vero– dice– non voglio parlare della questione giudiziaria, entro nel merito di quella umana». Il riferimento è all’inchiesta della procura di Firenze sulle stragi mafiose dei primi anni ’90, per la quale siachesono stati sentiti dagli ...

Personaggi tv. Massimo Giletti ritorna in Rai, ma il suo rientro sembra subire un forte rallentamento. Vediamo come stanno attualmente le cose per ... (tvzap)

La Rai ha conferma to i palinsesti invernali 2023-2024. Per il nuovo anno la tv di Stato avrebbe in programma un cambio di narrazione totalmente ... (tvpertutti)

“La prossima Domenica In è tutta da inventare ”, in poche parole Angelo Mellone in un’intervista al quotidiano Repubblica fornisce un titolo non ... (ilfattoquotidiano)

Della sua vita privata, però, si sa pochissimo: in passato le avevano accreditato un flirt con, ma da allora nessuna indiscrezione è più uscita: "La vita privata la tengo per me, ...Da un possibile ritorno di- anche se nella famosa intervista Mellone ha detto di non aver (ancora) trattato con lui - a un probabile approdo di Alberto Matano , che è riuscito a ...Massimo Giletti riparte da zero con un nuovo percorso Rai: “Spazio dedicato al costume italiano” Nonostante sia cominciato solo da pochi ...Il conduttore torna in Rai dopo le stagioni tv passate a La7 Alla fine si fanno sempre dei giri immensi per poi tornare nei luoghi natii o dove si è stati ...