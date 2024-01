Mark Briscoe “Adesso che sono da solo devo imparare a gestire meglio le energie”

Leggi su aewuniverse

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è senza ombra di dubbio un wrestler la cui carriera si è sviluppata intorno ai tag team match, sopratutto dopo aver lottato per anni in coppia con suo fratello nel teamBrothers. Dopo la tragica scomparsa di Jay, orasi sta imparando a lavorare da, ammettendo di aver considerato il 2023 come un anno da principiante pere crescere. “Come wrestler in singolo alle prime armi, non sto cercando scuse perché non tollero la sconfitta”, ha dichiarato a “K&S WrestleFest“. “Noncontento di aver perso, ‘Oh, è la mia stagione da principiante quindi va bene aver perso’. No, non va bene che io perda.”ha avuto molte opportunità di lavorare dacome parte ...