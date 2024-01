Marianella | «Mourinho alla Roma ripete una necessità vista all’Inter»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lastasera ha battuto 2-1 la Cremonese, superando gli ottavi di finale di Coppa Italia., nel commento affidato a Sky Sport 24, ricorda una caratteristica già mostrata daai tempi dell’Inter. IL PARALLELO – Serata di vittoria e sfogo per José, che ha avuto da ridire su diversi fronti (in conferenza stampa ha annunciato una serie Netflix che lo riguarda). Dopo il 2-1 sulla Cremonese, il giornalista Massimovede nel tecnico il punto di forza dei giallorossi: «Io continuo a pensare chesia il grande segreto di questa squadra, per quello che gli dà dal punto diemotivo e di voglia. Nellamette un sacco di punte, non è che stravolge il suo piano tattico. Come ha sempre fatto storicamente: ...