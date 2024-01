Marianella elogia Djaló | «Duttile ed esperto Ottimo per la Serie A!»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tiagoè da tempo iscritto sul taccuino della dirigenza dell’Inter, che non è la sola squadra diA ad essere interessata al difensore del Lille. Massimodescrive il profilo del difensore. ESPERIENZA – Massimoappare ben preparato sull’obiettivo di mercato dell’Inter. Di seguito l’analisi del giornalista di Sky Sport 24 della crescita e la descrizione del profilo di Tiago, consigliato ai club diA: «è un buon giocatore, anche. Io l’ho commentato sia come centrale che sulla fascia, passando al campionato francese con più responsabilità e un pochino più cattivello e più fisico. È uno che ha fatto esperienze anche di alto livello e quindi è unnome per una squadra italiana. ...