Marco Cappato ha avuto un’ischemia

(Di giovedì 4 gennaio 2024)è stato dimesso oggi. Il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni era stato ricoverato dal 31 dicembre per un malorementre si trovava in Valle d’Aosta. Secondo l’ultimo bollettino del suo medico di fiducia, Mario Riccio, le condizioni di, 52 anni, sono in miglioramento. L’attivista ha“un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola”. Il post diVisualizza questo post su Instagram Un post condiviso da(@) L'articolo proviene da The Social Post.

ricoverato in ospedale in Val d'Aosta. L'attivista 52enne si trovava nella regione alpina quando si è sentito male. Subito soccorso, è stato trasportato al pronto soccorso del nosocomio ...Portato in ospedale con l'ambulanza nei giorni scorsi. Ora è in miglioramentoIl tesoriere della Associazioni Luca Coscioni è stato dimesso ma nelle prossime settimane dovrà sottoporsi a un intervento per presenza di forame ovale pervio cardiaco causa dell’ischemia ...Marco Cappato, Tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e Presidente di Eumans, è stato ricoverato dal 31 dicembre presso l’ospedale Parini di Aosta in seguito a un problema di origine cardiaca che ...