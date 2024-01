Marco Cappato colpito da ischemia cerebrale | “Sta meglio | sarà operato”

(Di giovedì 4 gennaio 2024) (Adnkronos) –per. Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans “è stato ricoverato dal 31 dicembre all’ospedale Parini di Aosta in seguito a un problema di origine cardiaca che ha prodotto uno screzio ischemico neurologico nella funzione della sola articolazione della parola, attualmente in netto miglioramento”, si legge nel bollettino medico a cura di Mario Riccio, suo medico di fiducia e attivo nell’Associazione.“ha eseguito gli accertamenti che confermavano il quadro clinico e ha ricevuto la terapia del caso. E’ stato sottoposto a risonanzache ha confermato la modesta entità del danno ischemico”. “In un quadro clinico pur rassicurante ed in miglioramento,, ...

E' quanto scrive sui social, tesoriere dell' associazione Luca Coscioni e presidente di Eumans, postando una foto dell'ospedale dove è stato ricoverato il 31 dicembre scorso in seguito ...è stato ricoverato e poi dimesso rapidamente dall'Ospedale Parini di Aosta per un malore. necessita comunque ancora di un adeguato periodo di riposo e cure. Stante che il problema che ha ...Il prezzo del petrolio chiude in calo a New York, con una perdita dello 0,77% a 72,14 dollari al barile. Una flessione che conferma la tendenza negativa dei mercati petroliferi.AOSTA Marco Cappato ha accusato un malore mentre si trovava in Valle d’Aosta durante l’ultimo dell’anno. Dopo quattro giorni passati tra il pronto soccorso e i reparti di neurologia e cardiologia, il ...