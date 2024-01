Marcello Degni | chi è il magistrato della Corte dei Conti nella bufera per i suoi tweet

...vesti per il colpo partito accidentalmente la notte di Capodanno dalla pistola del deputato di Fratelli d'Italia Emanuele Pozzolo e non una parola per le frasi del magistrato contabile,...'Parole inopportune e arroganti pronunciate anche oggi dal magistratonelle interviste rilasciate alla stampa, che confermano la sua totale inadeguatezza a ricoprire il ruolo di consigliere. A questo punto è evidente che le sue dimissioni non sono più ...Non solo il consigliere messo lì da Paolo Gentiloni denigra i «no vax», idolatra Toni Negri, vuole «ricacciare nelle fogne» la destra e «far sbavare di rabbia» la maggioranza: Marcello Degni ha il cor ...Le prossime ore saranno decisive anche per il consigliere della corte dei Conti Marcello Degni, finito nella bufera per alcune prese di posizione sui social: "Potevamo farli sbavare di rabbia sulla ...