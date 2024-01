Marcello Degni | chi è davvero l' economista con il cuore a sinistra

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024), grande esperto di finanza pubblica e procedure di bilancio, consigliere e funzionario per le massime istituzioni della macchina statale (Senato, Presidenza della Repubblica, ministero del Tesoro), professore nelle principali università italiane. Questo è il primo, classe 1956, romano, sposato con Alessandra Poggiani, già direttore dell'Agenzia Digitale. Un curriculum da far venire i brividi per quanto è ricco. Il suo cursus honorum si svolge tra accademia e palazzi e segna una crescita costante. Poi c'è ilin versione social, quello che, liberamente, esprime le proprie opinioni. Militante, radicale, sferzante, orgogliosamente di parte. È quello che il 12 dicembre 2023, su X, scrive: «Il 12 dicembre dal 1970 in avanti per tanti anni sono sceso in piazza contro ...