Manchester United | UFFICIALE | rinnovano Lindelof | Wan-Bissaka e Mejbri

Straordinari in arrivo per André Onana . L'ex portiere dell'Inter, oggi al Manchester United, potrebbe giocare due partite in... (calciomercato)

Il Manchester United punta Giorgio Scalvini già per gennaio, ma l'Atalanta non fa sconti: come riferisce Alfredo Pedullà,... (calciomercato)

Mercato in uscita decisamente caldo per il. Jadon Sancho è pronto a tornare al Borussia Dortmund. Accordo per il prestito fino a fine stagione, si lavora ai dettagli dell'operazione ormai in dirittura : il calciatore ...Lo spagnolo ha trovato poco spazio nel prestito al. Ecco il comunicato: "Sergio Reguilón è tornato al Club dopo un periodo in prestito al. Il terzino sinistro, 27 ...Argomento principale: il Bayern avrebbe ricevuto un rifiuto (10:05)Il Bayern è protagonista nell'interesse dello United (18:31)Brutte notizie per ...Jadon Sancho si è unito al Manchester United nel 2021. Da allora, le cose non sono andate affatto bene per il giocatore della nazionale ...