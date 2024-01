Manchester United | è fatta per il ritorno di Sancho al Borussia Dortmund

Sir Jim Ratcliffe ha in mente il primo colpo di mercato dopo aver acquisito quote di minoranza del Manchester United (itasportpress)

Straordinari in arrivo per André Onana . L'ex portiere dell'Inter, oggi al Manchester United, potrebbe giocare due partite in... (calciomercato)

Il Manchester United punta Giorgio Scalvini già per gennaio, ma l'Atalanta non fa sconti: come riferisce Alfredo Pedullà,... (calciomercato)

Rabiot nel mirino delUn legame intenso e così forte che lo ha portato la scorsa estate a firmare, mentre era a scadenza di contratto, per una sola stagione, quella che si sta ...Jadon Sancho è sempre più vicino a lasciare - momentaneamente - il. Come già noto a tutti, l'inglese è fuori rosa da mesi ormai a causa delle divergenze con l'allenatore Ten Hag e non attende altro che cambiare aria. La soluzione pare essere quella ...Appena arriverà la certezza del ritorno nelle coppe la dirigenza si riunirà per blindare il francese a Torino e anticipare tentazioni inglesi ...JadonSancho è sempre più vicino a lasciare - momentaneamente - il ManchesterUnited. Come già noto a tutti, l'inglese è fuori rosa da mesi ormai a causa delle divergenze con l'allenatore Ten Hag e non ...