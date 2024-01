Maltrattamenti in famiglia | in manette un 43enne beneventano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiNella tarda serata di ieri i Carabinieri della Compagnia di Benevento, coordinati dallaProcura della Repubblica di Benevento, hanno dato esecuzione all’ordinanza emessa dal tribunale di Benevento, che ha disposto la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti di un soggetto residente in Benevento. Il– indagato per i delitti diinnei confronti dei genitori ed estorsione aggravata nei confronti della madre solo pochi giorni fa era stato sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento alle persone offese e ai luoghi dalle stesse frequentati con applicazione del braccialetto elettronico, tra i quali rientrava specificamente l’abitazione familiare. Ebbene, soltanto poche ore dopo l’applicazione della misura cautelare l’indagato violava le prescrizioni ...

Un uomo di 32 anni è stato arrestato dai Carabinieri a Ostia perine atti persecutori nei confronti della ex compagna, dopo la segnalazione di un condomino che ha riferito ...... mercoledì 3 gennaio, la Polizia di Stato di Padova ha proceduto all'esecuzione dell'espulsione di un 37enne moldavo irregolare, con precedenti a carico per reati diin, ...I militari dell’Aliquota Radiomobile dei Carabinieri di Porto Torres hanno tratto in arresto un 21enne in quanto gravemente indiziato diel reato di maltrattamenti in famiglia. I militari sono interven ...Per anni avrebbe maltrattato la moglie picchiandola, insultandola e minacciandola di morte. In un'occasione, come ricostruito dagli inquirenti, le avrebbe sferrato 'diversi pugni sul ...