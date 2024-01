Maltrattamenti in famiglia | 46enne finito in manette

Leggi su puntomagazine

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Cronaca: Indagini su vicenda diin, con arresto e denuncia per favoreggiamento personale Nella mattinata del 4 gennaio 2024, il personale della Tenenza di Ercolano, in Massa di Somma, ha messo in atto un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Napoli il 18 dicembre 2023. L’operazione è stata condotta nei confronti di R.C., un pregiudicato di 46 anni residente ad Ercolano, precedentemente irreperibile dal 2 dicembre 2023. L’uomo è stato rintracciato a Massa di Somma presso un’abitazione privata ed è gravemente indiziato diine Lesioni Personali ai danni della moglie G.S., 34 anni, di Ercolano. Le dettagliate e tempestive indagini svolte dalla Tenenza Carabinieri di Ercolano, sotto la guida della ...