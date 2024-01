Mai me lo sarei aspettato Giletti torna su Cairo | Prima mi abbraccia al funerale | poi

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Si prospetta un futuro in Rai per Massimo, anche se al momento non c'è nulla di ufficiale. A dirlo è lui stesso, che risponde agli apprezzamenti ricevuti da parte di Angelo Mellone, direttore dell'intrattenimento daytime di Rai 1: "Ricevere apprezzamenti da un importante dirigente di Viale Mazzini non può che fare piacere, però la definizione di quello che sarà il mio futuro in Rai, nella stagione 2024-2025, è ancora lontana dall'essere conclusa". Certo è, precisa a Gente, che "farò un passo avanti con la Rai, una serie di eventi interessanti nei prossimi cinque mesi", "ma quello che farò dopo ancora non è chiaro ed è possibile tutto perché ho più offerte". Per Viale Mazzini comunque il giornalista ha un occhio di riguardo: "Trovo però che tentare di dare fiducia alla Rai in questo momento sia un atto sensato. Qualsiasi altra scelta farà rumore. Vedremo". Al ...

