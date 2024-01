Maddaloni | assessore con simpatie fascismo | Sinistra Italiana chiede allontanamento dalla giunta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Caserta. La federazione provinciale diesprime la più ferma condanna per le deliranti parole espresse dall’del Comune diClaudio Marone che rivelano inequivocabilmente riferimenti eper ile Mussolini. Giudichiamo pericolose e insopportabili queste esternazioni perché offendono la Costituzione nataresistenza antifascista e perché incompatibili con una carica e un’etica pubbliche. La provincia di Caserta ha pagato duramente la lotta per la libertàtirannia nazifascista; per questa e per altre ragioni le dichiarazioni di Marone ledono insopportabilmente la memoria del sacrificio di tante vite umane e segnalano la totale assenza di cultura democratica, presupposto di ogni impegno ...

E' polemica sull'assessore Claudio Marone del Comune di Maddaloni (Caserta) che in un post su Facebook apparso a Capodanno ha pubblicato la foto di Mussolini per augurare "un anno di morte per tutti i comunisti". E ora la ...CASERTA. La sezione casertana dell'Anpi, l'Associazione nazionale partigiani, chiede le dimissioni dell'assessore Claudio Marone del Comune di Maddaloni (Caserta) che in un post su Facebook apparso a Capodanno aveva pubblicato la foto di Mussolini per augurare "un anno di morte per tutti i comunisti".