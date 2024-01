L’ultima idea di Israele per il dopoguerra | affidare la gestione di Gaza ai clan locali «Meglio loro dell’Onu»

Leggi su open.online

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Che succederà nella Striscia diil giorno dopo la fine della guerra? La domanda aleggia nell’aria da ormai quasi tre mesi, da quando il 7 ottobre il massacro di Hamas nel sud diha dato inizio all’ultimo e (forse) definitivo conflitto tra il gruppo terroristico e lo Stato ebraico. Pressati dagli americani, i dirigenti israeliani fin qui non hanno saputo o voluto delineare una chiara roadmap per il. «Prima finiamo il lavoro, smantellando Hamas, poi ce ne occupiamo», era in essenza il mood di Netanyahu, preoccupato in primis di vendicare la vergogna del 7 ottobre. Linea dura mantenuta anche negli unici paletti piantati dal premier sul tema, in contrasto con la Casa Bianca: 1) L’esercito israeliano dovrà mantenere la «responsabilità per la sicurezza» della Striscia per qualche tempo anche dopo la fine della guerra ...