Lukaku-Dybala lanciano la Roma ai quarti di Coppa Italia

(Di giovedì 4 gennaio 2024)(ITALPRESS) – Lasupera 2-1 in rimonta la Cremonese allo stadio Olimpico nel match valevole per gli ottavi di finale di, grazie alle reti di Romelue Paulo. Inutile il momentaneo vantaggio dei lombardi firmato da Frank Tsadjout. Ai, la squadra di Mourinho affronterà la Lazio. La formazione ospite parte subito in maniera decisa, tanto che Castagnetti rimedia il primo cartellino giallo dopo appena due minuti per un fallo ai danni di Bove. Al 5? arriva il primo squillo dei giallorossi, con Belotti che calcia a lato dopo aver ricevuto palla da. Nervi tesi nella prima frazione di gara, in cui l'arbitro Pairetto deve estrarre ben sei gialli. Al 17? Pellegrini ci prova direttamente su calcio di punizione, ma ...

(Adnkronos) – La Roma batte la Cremonese in rimonta per 2-1 oggi 3 gennaio 2023 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti . I ... (periodicodaily)

Nella ripresa Mourinho sceglie la carta, l'argentino inventa subito perche però spreca davanti a Jungdal. Al 55' è El Shaarawy a colpire il palo, ma la Cremonese con Coda (entrato da ...I giallorossi, sotto dopo il primo tempo, rimontano con i gol diLa Roma batte la Cremonese in rimonta per 2 - 1 oggi 3 gennaio 2023 negli ottavi di finale di Coppa Italia e si qualifica per i quarti . I giallorossi, sotto nel primo tempo per il gol ...Battuta 2-1 in rimonta la Cremonese. Adesso la sfida con la Lazio per la semifinale ROMA (ITALPRESS) - La Roma supera 2-1 in rimonta la ...SVILAR 6 Un solo tiro in porta, che entra. Poi un paio di uscite coraggiose CELIK 4,5 Gioca fuori ruolo mostrando solo sacrificio. Tutto il resto è da annotare sul grande libro ...