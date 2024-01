Luca Jurman replica al comunicato della produzione di Amici e promette nuove rivelazioni

, ex professore di canto di Amici di Maria De Filippi , in questi mesi non ha perso mai l'occasione per scagliarsi contro il programma che lo ha reso celebre per svariati anni. Amici di ...A quanto pare i continui attacchi diverso gli allievi del talent di Amici di Maria De Filippi , programma Mediaset tra i più seguiti dal pubblico di Canale5 , non sono passati inosservati, ma hanno provocato la reazione di ...La produzione di Amici dopo mesi di silenzio risponde ai ripetuti attacchi di Luca Jurman, ex vocal coach del programma ...Luca Jurman ha fatto molto parlare di sé negli ultimi mesi, soprattutto per le sue critiche contro il talent show che lo ha reso famoso al pubblico televisivo, Amici. Prima ...