Luca Jurman contro Amici | produzione lo fa a pezzi e lui esulta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Da mesi vanno avanti dirette social didi Maria De Filippi. L'ex insegnante della Scuola più longeva del piccolo schermo continua a scagliarsii metodi e gli allievi, in particolare i cantanti. La produttrice esecutiva di, Paola Di Gesu, ha rotto il silenzio sulla vicenda raccontando cheha tentato in tutti i modi di rientrare a far parte del cast. "Che si parli di un programma tv nel web o sui giornali, è cosa più che normale. Che se ne parli perché qualcuno decide di screditare quel programma perché non corrisponde al suo gusto personale, succede e va accettato come tutte le critiche. C'è però un limite", così inizia il lungo comunicato diffuso sui profili social di. Immediata la replica di ...

