Luca Campana | ferito a Capodanno | «Pozzolo sta mentendo | non mi sono sparato da solo»

Cesare Giuzzi per corriere.it - Estratti- L UOMO FERITO DALLA PISTOLA DI EMANUELE POZZOLO Si affaccia alla porta finestra per un attimo. È in piedi, le braccia si sorreggono su un paio di stampelle dall'impugnatura verde acido. ...... rispetto ai trenta partecipanti dell'inizio, quando a brindisi conclusi, intorno all'1.30, uno sparo dalla mini pistola del deputato Emanuele Pozzolo ha ferito a una gamba, 31 anni (a ...Sul caso Pozzolo le indagini proseguono, tra i numerosi testimoni tutti ascoltati e l'attesa per l'esito dello Stub, l'esame per la presenza di polvere da sparo su mani e vestiti, ma il fulcro resta u ...Alla festa di Capodanno nella pro loco di Rosazza (Biella), trasformata in un evento famigliare con bambini in una scena del crimine, erano rimasti in una ventina, rispetto ai trenta partecipanti dell ...