Luca Campana denuncia Pozzolo | il deputato di FdI accusato di aver sparato | Non ho mai toccato l' arma

"Non è andata come dice Pozzolo , io non ho mai toccato quella pistola": la versione fornita da Luca campana , elettricista specializzato di 31 anni

Il proiettile ha ferito anche se non in modo grave il trentunenne, genero di uno degli agenti di scorta del sottosegretario alla giustizia Andrea Delmastro , anche lui alla festa. L'uomo è rimasto ferito alla festa di capodanno a Rosazza da un colpo di pistola, che sarebbe stato esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo, ha presentato querela questa mattina in procura. È stato ascoltato in procura Luca Campana, il trentunenne rimasto ferito la notte di capodanno a Rosazza (Biella) da un colpo esploso dalla pistola del parlamentare Emanuele Pozzolo.