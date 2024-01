L’origine dell’esclusione femminile dai diritti riservati agli uomini

Leggi su linkiesta

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Uno sforzo comune sembra unire laici, religiosi, letterati, medici e giuristi dal Dodicesimo al Quindicesimo secolo: ricondurre a un unico modello la molteplicita? delle donne e delle loro vite – religiose, contadine, commercianti, donne del popolo e delle classi elevate, delle citta? e delle campagne. Si tratta di un modello che naturalizza l’esserecon caratteri che sono arrivati fino a oggi. Rappresentazioni simili si trovano nella letteratura teologica, nella manualistica di maggiore diffusione e in quella protoscientifica. In una societa? in trasformazione,appartenenti a diverse categorie si occupano delle donne tracciando un sapere che a partire da dati caratteriali e fisiologici ne determina le attitudini e i destini. Un legame necessario tra i caratteri e le capacita? attribuiti alle donne e il loro corpo viene identificato e ...