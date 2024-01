Lorella Cuccarini svela com’è lavorare con Maria De Filippi

Sanremo 2024 è l’ ultimo di Amadeus . Non è una novità, anzi: almeno per il momento, questa è la scelta del conduttore. Al Tg1, Lorella Cuccarini ha ... (dilei)

Durante il daytime del talent show di Maria De Filippi, le due professoresse di canto non se le mandano a dire. Novità? Non proprio… (vanityfair)

Ecco i nomi: Sabrina Ferilli, Paolo Bonolis, Giorgia, Emanuel Lo, Stefano De Martino, Matteo Berrettini, Michele Morrone, Raoul Bova, Luca Argentero, Il Volo,, Furkan di Terra Amara,...... Luca Argentero, Stefano De Martino, Emanuel Lo, Giorgia, Paolo Bonolis, Sabrina Ferilli, alcuni calciatori della Roma come Lorenzo Pellegrini, Bryan Cristante e Gianluca Mancini,, ...Previsti tanti ospiti nella nuova edizione del people show di Maria De Filippi tra cui anche Sabrina Ferilli e Giorgia ...C'è Posta per Te anche quest'anno tornerà come sempre su Canale5. Uno dei programmi più longevi e seguiti del palinsesto televisivo italiano, come al solit ...