Lombardia | 2023 da record a Palazzo Lombardia | oltre 100 000 visitatori al Belvedere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Milano, 4 gen. (Adnkronos) - Ancora pochissimi posti per le ultime due aperture al pubblico del 39° piano di, in programma sabato 6 e domenica 7 gennaio (dalle ore 10 alle 18), previste per il periodo natalizio.Per salire al'Silvio Berlusconi' è obbligatoria la prenotazione gratuita sul sito di Regioneal seguente link: urly.it/3z96m . Ilè stato un annoper le visite al 39esimo piano: sono state, infatti,100.000 le persone che hanno raggiunto quello che il presidente Attilio Fontana non esita a definire "una meta sempre più iconica e ambita, un punto di riferimento per i turisti e, più in generale, per tutti coloro che vogliono vivere un'esperienza unica ammirando un panorama ...