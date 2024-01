Lo squalo attacca | perde una gamba | si curerà al Rizzoli

(Di giovedì 4 gennaio 2024) Lo riporta la Gazzetta di Parma. L'incidente risale al 9 dicembre scorso: Mariotti, che nel paese dei canguri era arrivato l'anno prima per un'esperienza di studio e lavoro, stava nuotando durante il ...

Un’altra tragedia ha colpito le acque dell’Australia Meridionale con il terzo attacco mortale di squalo in sette mesi. La vittima, un surf ista di ... (ilfattoquotidiano)

Lo squalo lo ha attaccato a largo della costa di Maui, isole Hawaii. Sabato 30 dicembte, la polizia è intervenuta con moto acquatiche per portare a ... (ilfattoquotidiano)

Mariotti era stato attaccato da unolo scorso 9 dicembre. Subito soccorso da un amico, infermiere e istruttore subacqueo, ha subito tre interventi chirurgici per tentare di salvare la gamba ...Quando ad Amity, una piccola località sulla costa atlantica, un enormebiancoi bagnanti, il capo della polizia, un giovane biologo marino e un cacciatore di squali decidono di ...Poteva finire peggio, ma ha perso una gamba dopo l'attacco di uno squalo, in Australia. Ora il 20enne Matteo Mariotti ha davanti un lungo percorso di riabilitazione, affidato però alle cure ...Il giovane era al largo di Ethel Beach, sud dell’Australia, non lontano da Adelaide. Morso ad una gamba, davanti al padre, da uno squalo di quasi 4 metri ...