LIVE Tour de Ski 2024 | Inseguimento Davos in DIRETTA | tappa e maglia per Amundsen! Pellegrino ottavo nella generale Bis di Niskanen tra le donne

Renato Zero annuncia una nuova data del suo 'Autoritratto - I concerti evento' . Ai precedenti, in cui il musicista romano presenterà i brani del nuovo album "Autoritratto" pubblicato lo scorso dicembre, si aggiunge ora quello del 9 marzo al Nelson Mandela Forum di Firenze. Visita il sito ...Il'AUTORITRATTO' da marzo lo vedrà infatti protagonista assoluto nei palasport di Firenze e ... Saranno cinquecon cui l'inarrestabile artista torna a consegnarsi al pubblico che non ha mai ...The Los Angeles rock band’s anchor announced on Instagram on Wednesday that the band would not be touring or playing live again. The band was rumored to be a 2024 Coachella headliner.England assistant coach Kevin Sinfield will step down after the summer tour to Japan and New Zealand, with his role in 2024 changed from defence coach to skills/kicking coach.