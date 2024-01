LIVE Tour de Ski 2024 | Inseguimento Davos in DIRETTA | Diggins vuole mantenere la leadership tra le donne! Attesa per Federico Pellegrino

Leggi su oasport

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CLASSIFICA GENERALE DELDE SKI 10.44: Le atlete ripartiranno sotto la neve diin base ai distacchi di ieri, sono tanti i ritiri (Skistad il più importante, per l’Italia non c’è Monsorno). Saranno 44 le atlete al via, la prima a partire la svedese Svahn 10.43: L’obiettivo delle azzurre è limitare i danni e cercare di centrare la zona punti. Al via anche, a meno di rinunce dell’ultima ora, Federica Sanfilippo, Anna Comarella, e Caterina Ganz, reduci da una sprint di buonllo. 10.41: Questa la generale prima della gara odierna: in testa, 2) Svahn a 33?, 3) Sundling a 1’22”, 4) Ribom a 1’27”, 5) Carl, a 1’31”, 6) Slind a 1’39”, 7) Karlsson a 1’42”, 8) Niskanen a 1’48”, 9) H. Weng a 1’51”, 10) Parmakoski a 2’02” 10.39: le ...