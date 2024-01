LIVE Nadal-Kubler | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | tra 20? in campo il campione per il 2° turno

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.14 Ottimi segnali destati nel match d’esordio 350 giorni dopo contro Dominic Thiem, vinto 7-5 6-1 senza dare l’impressione di essere mai in difficoltà. Cosa aspettarci oggi? Forse un match ancora più semplice. Si sa però, nulla è facile quando sei stato lontano dai rettangoli di gioco cosìa lungo, neanche se ti chiami Rafa. 9.10 Buongiorno! Tra circa 20? tornerà inil 22 volteSlam per il suo match di secondocontro Jason. Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasecondo match deldi Rafaelcontro Jason, ottavi di finale dell’Atp 250 di. La ...

non ha nessuna intenzione di fermarsi e lotterà per un posto ai quarti di finale : segui la sfida in ...SEGUI ILDI- KUBLER PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Kubler scenderanno in campo oggi (giovedì 4 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...Dopo la vittoria contro Thiem, lo spagnolo sfida l'australiano per un posto nei quarti di finale del torneo: segui la sfida in tempo reale ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live secondo match del 2024 di Rafael Nadal contro Jason Kubler, ottavi di finale dell'Atp 250 di Brisba ...