LIVE Nadal-Kubler | ATP Brisbane 2024 in DIRETTA | spagnolo in campo dalle 9 30

(Di giovedì 4 gennaio 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno amici di OA Sport e benvenuti allasecondo match deldi Rafaelcontro Jason, ottavi di finale dell’Atp 250 di. La leggenda spagnola ha disputato un più che dignitoso rientro alle competizioni, a distanza di 350 giorni dall’ultima volta, nella giornata di martedì contro Dominic Thiem. Oggi, ci sarà un’altra prova per lui, la Wild Card di casa Jason, tennista che difficilmente per peso di palla potrà impensierire il 22 volte campione Slam. In cerca del primo quarto di finale stagionale,è sembrato non essere troppo lontano dal top, non sappiamo chiaramente a che punto sia fisicamente. Non ci sono precedenti tra i due ...

SEGUI ILDI- KUBLER PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIe Kubler scenderanno in campo oggi (giovedì 4 gennaio) . I due giocatori sono pianificati come quarto e penultimo ...non rischia praticamente nulla al servizio, è brillante e sopratutto in un ottimo stato di forma, tanto da far sembrare impossibile che sia stato fuori un anno. Un ritorno da vera e propria ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live secondo match del 2024 di Rafael Nadal contro Jason Kubler, ottavi di finale dell'Atp 250 di Brisba ...La solitudine dell'ex numero uno italiano è in una foto natalizia e in uno sguardo che sono tutto un programma. La felicità dell'ex numero uno del mondo… Leggi ...